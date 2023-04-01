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Причину пожара в СНТ "Ясень" устанавливают в Тюмени

Происшествия, 19:51 25 апреля 2023

скриншот видео ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: скриншот видео ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожар в СНТ "Ясень" произошел в Тюмени 25 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

"Сухая, ветренная погода способствовала быстрому развитию пожара – огонь с СНТ перешел на траву и сухую растительность. На место незамедлительно были направлены пожарные расчеты", – сообщили в ведомстве.

Пожар сухой травы локализован на площади около пяти га. Огонь повредил две хозяйственные постройки.

На месте продолжают работу девять единиц основной техники и 28 человек личного состава ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Причина пожара устанавливается.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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