Причину пожара в СНТ "Ясень" устанавливают в Тюмени

| Фото: скриншот видео ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: скриншот видео ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожар в СНТ "Ясень" произошел в Тюмени 25 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

"Сухая, ветренная погода способствовала быстрому развитию пожара – огонь с СНТ перешел на траву и сухую растительность. На место незамедлительно были направлены пожарные расчеты", – сообщили в ведомстве.

Пожар сухой травы локализован на площади около пяти га. Огонь повредил две хозяйственные постройки.

На месте продолжают работу девять единиц основной техники и 28 человек личного состава ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Причина пожара устанавливается.