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От массовых мероприятий ко Дню Победы в Голышмановском городском округе решили отказаться

Общество, 20:20 25 апреля 2023

пресс-служба регионального отделения "Молодой гвардии" | Фото: пресс-служба регионального отделения "Молодой гвардии"

От крупных массовых мероприятий, посвященных Дню Победы, в Голышмановском городском округе решено отказаться.

Об этом сегодня сообщил глава муниципалитета Александр Ледаков на очередном заседании думы городского округа.

Он сказал, что формат проведения праздника во многом будет схож с периодом ковидных ограничений. В целях безопасности решено отказаться от шествия "Бессмертный полк", оно пройдет в иных форматах.

"У мемориального комплекса состоится мини-митинг, на котором ограниченным числом представители предприятий и учреждений поселка возложат цветы к обелиску. В микрорайонах поселка будут работать фронтовые бригады, график выступлений сейчас формируется. На сельских территориях мини-концерты пройдут при домах культуры или у обелисков", – рассказал Александр Ледаков.

В подготовке и проведении мероприятий, посвященных 9 Мая, задействуют коллективы учреждений культуры, образования, спорта, социальной защиты.

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# Голышмановский городской округ , День Победы

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