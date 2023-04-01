В Ишиме умную спортплощадку построят до 1 июля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Умную спортивную площадку на ул. Курганской в Ишиме построят до 1 июля 2023 г. Подрядная организация ведет устройство основания будущего объекта, написал в своих соцсетях глава города Федор Шишкин.

"Спортивно-технологическое оборудование уже закуплено и ожидает своего часа. Из федеральной казны средства выделены на обустройство четырёх таких площадок на территории Тюменской области, три из которых будут построены в столице региона и одна – в Ишиме", - рассказал он.

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Добавим, Тюменская область в 2023 году получит средства из федерального бюджета на строительство умных спортивных площадок в размере 60 млн рублей. Данные площадки имеют доступ к Интернету. Благодаря чему каждый спортсмен может выстроить индивидуальную программу тренировок.

Средства на эти цели направляются в рамках реализации нацпроекта "Спорт - норма жизни".