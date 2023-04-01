В Тюменской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 35 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области с 17 по 23 апреля ниже эпидемического порога на 35 %. У жителей региона регистрировались вирусы гриппа и негриппозной этиологии, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"В структуре циркулирующих респираторных вирусов доля вирусов гриппа снижается, за последнюю неделю она составила 12,5 процентов. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией снизилась на шесть процентов", - рассказали эксперты.

Всего за неделю зафиксирован 1 тыс. 221 случай COVID-19. В циркуляции преобладают геноварианты штамма "Омикрон".