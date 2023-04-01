В Тюмени на улице Воровского загорелся пятиэтажный дом
| Фото: ИА "Тюменская линия"
В многоквартирном доме на ул. Воровского в Тюмени произошел пожар 26 апреля.
Сообщение о возгорании в жилом доме № 21 поступило в 15 часов. "Огонь - на верхнем этаже пятиэтажного дома. Пламя перешло на кровлю здания с балкона", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.
Из зоны воздействия опасных факторов пожара спасены восемь человек. Работы по тушению пожара продолжаются.
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Инна Пахомова