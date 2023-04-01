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В Тюмени на улице Воровского загорелся пятиэтажный дом

Происшествия, 15:42 26 апреля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В многоквартирном доме на ул. Воровского в Тюмени произошел пожар 26 апреля.

Сообщение о возгорании в жилом доме № 21 поступило в 15 часов. "Огонь - на верхнем этаже пятиэтажного дома. Пламя перешло на кровлю здания с балкона", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Из зоны воздействия опасных факторов пожара спасены восемь человек. Работы по тушению пожара продолжаются.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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