В Тюмени на улице Воровского загорелся пятиэтажный дом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В многоквартирном доме на ул. Воровского в Тюмени произошел пожар 26 апреля.

Сообщение о возгорании в жилом доме № 21 поступило в 15 часов. "Огонь - на верхнем этаже пятиэтажного дома. Пламя перешло на кровлю здания с балкона", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Из зоны воздействия опасных факторов пожара спасены восемь человек. Работы по тушению пожара продолжаются.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инна Пахомова