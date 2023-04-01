Тюменская область станет пилотным регионом по обучению женщин-политиков

| Фото: Пресс-служба Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия» | Фото: Пресс-служба Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия»

Тюменская область станет пилотным регионом России, в котором будет открыта площадка по обучению женщин-политиков на базе Уральского филиала Высшей партийной школы.

Об этом на заседании общественного совета и актива федерального партийного проекта "Женское движение Единой России" Тюменской области сообщила заместитель регионального координатора движения, руководитель регисполкома "Единой России" Ольга Швецова.

Особое внимание в рамках избирательной кампании в Тюменскую городскую думу и довыборов в облдуму, по ее словам, уделяется женщинам, которые хотели бы стать голосом народа. В будущем у них появится еще больше возможностей для обучения политтехнологиям и искусству публичных выступлений.

Региональное отделение "Единой России" совместно с женским движением планирует курировать несколько больших политических проектов – "Наставничество", "Женская политшкола", "ПолитСтарт" и другие.

Строение партийного проекта "Женское движение Единой России", по словам регионального координатора проекта, главы Тюменского района Светланы Ивановой, прошло в ноябре-декабре 2022 года, первое заседание и знакомство лидеров состоялось в январе 2023-го.

"Это было совсем недавно, но мы уже проделали большую работу по трем нашим направлениям: женщины-предприниматели, женщины-общественники и женщины-политики", – рассказала она.

Проект "Женское движение Единой России" начал активную деятельность в Тюменской области в январе 2023 года. В общественный совет вошли 13 женщин. Проект на федеральном уровне зародился в октябре 2022 года на почве женского движения, участницы которого с первых дней СВО начали собирать гуманитарную помощь для бойцов и жителей Донбасса, шить и вязать теплые вещи для военнослужащих, покупать и отправлять подарки для семей в ДНР и ЛНР, поддерживать семьи бойцов.