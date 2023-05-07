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На чаепитие с ялуторовской купчихой Екатериной Гусевой приглашает музей "Торговые ряды"

Общество, 18:35 07 мая 2023

Ялуторовский музейный комплекс Екатерина Гусева. Фотография начала XX века | Фото: Ялуторовский музейный комплекс

Театрализованные экскурсии с чаепитием от купчихи второй гильдии Екатерины Гусевой организует музей "Торговые ряды" в Ялуторовске с 20 мая. Посетители окажутся в гостиной ХIХ века и от первого лица узнают о купеческих делах, ялуторовских предпринимателях и культуре сибирского гостеприимства.

Екатерина Гусева известна тем, что в 1912 году построила в Ялуторовске пятиэтажную паровую мельницу для выработки крупчатой муки. Предприятие стало крупнейшим во всей округе. За сутки на современном оборудовании вырабатывалось 70 тонн муки. На производстве появилось первое в городе электрическое освещение.

Исследователи отмечают, что в делах Екатерина Дмитриевна не только руководствовалась выгодой для себя, но и думала об экономике города и губернии. Занималась она и благотворительностью, в частности, входила в попечительский совет при женской прогимназии и жертвовала деньги на образование для девочек.

Лишь пару лет назад сотрудникам музея удалось узнать, как выглядела эта деловая женщина. Фотографию, предположительно, начала прошлого века предоставили потомки Гусевой из Севастополя.

Обязательной частью экскурсии станет совместное чаепитие в "Чайной" с душистым чаем и музейными пряниками или круассанами. Стоимость билетов: 450 рублей с человека (с круассаном) или 500 рублей человека (с пряником). Возрастное ограничение: 6+.

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# купцы , Торговые ряды , экскурсии , Ялуторовск

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