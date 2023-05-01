В Тюменской области зарплата учителей выше среднероссийского уровня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

52 тыс. 421 рубль составила средняя зарплата учителей школ в Тюменской области по итогам 2022 года. В среднем по стране этот показатель достиг 49 тыс. 668 рублей.

Среди регионов УрФО Тюменская область на третьем месте. В ЯНАО педагоги в 2022 году получали 116 тыс. 302 рубля, в ХМАО — 80 тыс. 709 рублей. В Свердловской области учителям платили в среднем по 46 тыс. 414 рублей, в Челябинской — 39 тыс. 738 рублей, в Курганской — 33 тыс. 796 рублей, пишет "Вслух.ру", ссылаясь на данные Росстата.

Воспитатели детсадов в Тюменской области в 2022 году зарабатывали 49 тыс. 142 рубля, педагоги дополнительного образования - 55 тыс. 795 рублей, преподаватели в учреждениях СПО - 56 тыс. 270 рублей, в вузах — 105 тыс. 141 рубль.

Отметим, что в сфере образования Тюменской области на начало апреля 2023 года предлагается более 2 тысяч вакансий.