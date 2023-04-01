Фильм о музыкальных группах "Альянс" и "Странные игры" покажут тюменцам в Конторе пароходства

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Документальный фильм "Герои советского нью-вейва" покажут Конторе пароходства 5 мая, начало сеанса в 19 часов в большом зале. Зрители узнают о зарождении в СССР музыкального направления "новая волна".

В фильме представлены многие ключевые коллективы новой волны, включая группы "Альянс", "Центр", "Странные игры", "Кофе", "Ночной проспект", "Игры", "АВИА", "Биоконструктор", "Дурное влияние".

Картина рассказывает о попытках музыкантов двигаться в новом направлении в условиях цензуры и об эпохе перестройки, когда артисты получили свободу самовыражения.

Вход свободный, но необходима регистрация. Возрастное ограничение — 18+, пишет КП-Тюмень.