  • 29 апреля 202329.04.2023суббота
  • USD80,5093
    EUR88,3712
  • В Тюмени 9..11 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Строительство дороги по улице Тимофея Кармацкого в Тюмени завершат к ноябрю

Общество, 14:44 29 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более чем на 60% выполнены работы на новом участке дороги, строящемся по ул. Т. Кармацкого в Тюмени. С ходом работ глава города Руслан Кухарук ознакомился 28 апреля.

Работа на объекте протяженностью 1,89 км не останавливалась зимой, подрядная организация переносила инженерные коммуникации, обустраивала ливневую канализацию, занималась прокладкой коллектора.

С началом нового дорожного сезона здесь монтируются смотровые и дождеприемные колодцы, ведется устройство земляного полотна.

"Новая магистральная дорога разгрузит часть улицы Дружбы и Мельникайте, а жителям больше не придется объезжать большой участок, чтобы попасть в свой микрорайон", - отметил Руслан Кухарук.

Работы здесь планируется завершить к 15 ноября 2023 года.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Руслан Кухарук , строительство дорог

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:11 29.04.2023Труд объединяет: творческие сообщества Тюмени устроили субботник вокруг "Космоса"
17:03 29.04.2023Уроки эмоциональной грамотности проведут в школах Тобольска на грант от "Моей идеи"
16:58 29.04.2023Тюменцев избавят от страха публичных выступлений
16:01 29.04.2023Росгвардейцы раздадут жителям Тюменской области Георгиевские ленты