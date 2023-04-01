Строительство дороги по улице Тимофея Кармацкого в Тюмени завершат к ноябрю

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более чем на 60% выполнены работы на новом участке дороги, строящемся по ул. Т. Кармацкого в Тюмени. С ходом работ глава города Руслан Кухарук ознакомился 28 апреля.

Работа на объекте протяженностью 1,89 км не останавливалась зимой, подрядная организация переносила инженерные коммуникации, обустраивала ливневую канализацию, занималась прокладкой коллектора.

С началом нового дорожного сезона здесь монтируются смотровые и дождеприемные колодцы, ведется устройство земляного полотна.

"Новая магистральная дорога разгрузит часть улицы Дружбы и Мельникайте, а жителям больше не придется объезжать большой участок, чтобы попасть в свой микрорайон", - отметил Руслан Кухарук.

Работы здесь планируется завершить к 15 ноября 2023 года.

Николай Ступников