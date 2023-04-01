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Тюменский забег "Пять огненных верст" установил рекорд России

Спорт, 14:27 29 апреля 2023

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

"Пять огненных верст" стали самым массовым забегом страны за 10 лет существования парковых забегов. Спортивное событие, посвященное 374-летию пожарной охраны России состоялось экопарке "Затюменский" 29 апреля.

На старт пяти вышли 614 участников, среди которых сотрудники областного главка МЧС России, общественных организаций, учреждений региона и любители бега.

Открыли соревнования начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян, заместитель губернатора Владимир Чейметов и глава администрации города Руслан Кухарук. Почетные гости провели разминку для собравшихся.

Легкий водяной душ из пожарного ствола освежил участников на финише, а также гостей ждал горячий чай и солдатская каша из полевой кухни, сообщает МЧС России по Тюменской области.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , забег

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