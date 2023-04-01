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Калининский округ Тюмени ночью обработали от клещей

Общество, 14:56 29 апреля 2023

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Более 60 территорий Калининского округа Тюмени обработали от клещей ночью на 29 апреля, сообщает городская администрация. Специалисты работали в скверах Комсомольский, Юности, Авиаторов, Шахматистов, Железнодорожников, а также у пруда Южный и в других местах.

Акарицидная обработка велась, в том числе, на дорогах, ведущих к садовым некоммерческим товариществам: "Ручеек", "Ласка", "Весна", "Париж", "Наука", "Звенящие кедры", "Ривьера", "Янтарь", "Колос", "Подмосковье", "Родничок", "Сигнал".

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# акарицидная обработка , Калининский округ

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