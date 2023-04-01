Тюменский эксперт пояснила тонкости ухода за российским фарфором

| Фото: t.me/ekaterina_farfor | Фото: t.me/ekaterina_farfor

Тонкости ухода за российским фарфором пояснила эксперт из Тюмени. Мытье вручную и без абразивных средств поможет сохранить на долгие годы нежную текстуру и рисунки на изысканной посуде.

Качественный фарфор отличается белизной и прочностью. Также изделия из него легкие, поделилась владелица салона императорского фарфора Екатерина Каурова.

Она подчеркнула, что белоснежные тарелки и кружки помогают раскрыться истинному вкусу блюд и напитков. В России продолжают сохранять и развивать традиции изготовления фарфора. Отечественное производство по качеству ничуть не уступает Китаю и Англии.

По словам Екатерины Кауровой, в Тюмени много ценителей таких изделий. Одни коллекционируют современный фарфор, другие - антикварный, а кто-то собирает уникальные предметы. К примеру, миниатюрные скульптуры или статуэтки разных животных, пишет "Тюменская область сегодня".