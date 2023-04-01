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Более 45 тысяч жителей Тюменской области должны отчитаться о доходах

Экономика, 17:34 30 апреля 2023

управление ФНС России по Тюменской области | Фото: управление ФНС России по Тюменской области

Отчитаться о доходах за 2022 год должны более 45 тыс. жителей Тюменской области. Из них – 19 тыс. за продажу транспорта, которым они владели менее трех лет. При том, если сумма выручки от продажи не превышает 250 тыс. рублей, то подавать декларацию не надо.

Кроме того, обязаны отчитаться по форме 3-НДФЛ все продавшие недвижимость при срокевладения менее пяти лет. При этом сделано исключение для многодетных семей, которые решили улучшить жилищные условия, или если семья продала единственное жилье, которое было в ее собственности до трех лет.

Декларационная кампания завершается 2 мая, а уплатить налоги необходимо до 17 июля.

Более полную информацию можно найти на официальном сайте УФНС по Тюменской области. Заполнить декларацию проще через "Личный кабинет налогоплательщика" или мобильное приложение "Налоги ФЛ", пишет "Вслух.ру".

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# декларация , налоги

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