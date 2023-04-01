Тюменцев ждут на образовательном форуме уральской молодежи "УТРО"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Подать заявки на участие в образовательном форуме уральской молодежи "УТРО" жители Тюменской области могут до 9 мая. В делегацию региона войдут 70 человек.

"Ежегодно мы формируем делегацию из идейных ребят, которые действительно горят своим делом. Они хотят покорять новые высоты, приобретать знания и открывать неизведанные горизонты. На форуме можно найти ресурсы и единомышленников для реализации задуманного. Поэтому ждем, что наши лидеры привезут новые масштабные проекты, которые сделают регион только лучше", — рассказала руководитель делегации Тюменской области на форуме "УТРО" Виктория Янева.

В этом году событие объединит 500 молодых людей от 18 до 35 лет. Жителей Уральского федерального округа и регионов России ждут шесть образовательных треков — "Педагоги и наставники", "Молодость и туризм", "Медиасоздатели Урала", "КультУралист", "Команда первых" и "Добрые люди". Участники посетят лекции, тематические встречи, мастер-классы.

Кроме того, на форуме пройдет грантовый конкурс от Росмолодежи. Подать заявку могут подтвержденные участники "УТРА" до 19 июня. Необходимо отправить один проект и выбрать подходящее направление из 18 представленных. Максимальный размер грантовой поддержки — 500 тыс. рублей.

Напомним "УТРО" в этом году принимает Челябинск с 24 по 29 июня. Заявки принимаются на платформе "Росмолодежь.События", пишет Moi-portal.ru.