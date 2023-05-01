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В первую неделю мая в Тюменской области потеплеет до 25 градусов

Общество, 11:09 01 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Долгожданное тепло вернется в Тюменскую область в первую неделю мая. По данным центра Фобос, 1 и 2 мая воздух днем будет прогреваться до 16 градусов, а уже 3 мая потеплеет до плюс 24.

В Тюмени 1 мая дневная температура воздуха составит плюс 13 градусов, ночная – плюс 6. Атмосферное давление немного выше нормы, ветер северный, слабый.

2 мая в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, днем до 16 градусов, ночью – плюс 8. Ветер юго-восточный, 6 метров в секунду.

3 мая синоптики прогнозируют повышенное атмосферное давление, малооблачную погоду. Днем плюс 24 градуса, ночью – плюс 13. Ветер южный 5 метров в секунду.

4 мая воздух днем прогреется до 25 градусов, ожидается солнечная погода, ночью плюс 11. Ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду.

5 мая ожидается плюс 24 градуса днем, и плюс 11 в ночные часы. Атмосферное давление выше нормы, ветер юго-западный 6 метров в секунду.

В выходные дни, 6 и 7 мая, на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, умеренный северо-восточный ветер. В дневные часы от 18 до 24 градусов, в ночные плюс 11.

Любовь Голышева

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