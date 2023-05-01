Торжественные мероприятия и церемонии возложения цветов прошли в Тюмени 1 мая

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Торжественные мероприятия, посвященные Первомаю и присвоению Тюмени звания "Город трудовой доблести", прошли в областном центре 1 мая.

Так, церемония возложения цветов к памятнику и мемориалу состоялась в сквере Петра Потапова. Ветераны – бывшие работники Тюменского судостроительного завода, школьники, специалисты управы Центрального округа, десятки тюменцев пришли выразить благодарность героям и возложить к памятникам цветы, сообщает городская администрация.

Митинг прошел и около мемориала, посвященного труженикам тюменской деревни и их вкладу в Победу в Великой Отечественной войне, на территории Учхоза Государственного аграрного университета Северного Зауралья. Участие в нем приняли ветераны Калининского округа, заместитель главы города Пётр Вагин, депутат Тюменской гордумы Елена Бойко, и.о. руководителя управы Олег Савчук, жители Тюмени. Они возложили цветы к мемориалу.

"Без надежного тыла, без снабжения нашей армии продуктами питания, обмундированием победить вероломного врага было бы очень трудно. Этот памятник – дань глубокого уважения и высокая оценка труда селян, их огромного вклада в Великую Победу", – отметил в своем выступлении Пётр Вагин.

Цветы к мемориалу "Мы победили!" возложили и в сквере Якова Неумоева. Выступающие на митинге отметили, что монумент символизирует общий вклад в Победу всех, кто воевал на передовой и трудился в тылу. 27 стел означают эвакуированные в Тюмень в годы Великой Отечественной войны предприятия из европейской части страны, на каждой стеле есть информация о вкладе конкретного производства в общее дело Победы.

Трудовой подвиг тюменцев почтили и у мемориала "Труженикам тыла Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов". Участие в церемонии приняли ветераны Восточного округа Тюмени, руководитель управы ВАО Евгений Триль и жители города.