Водоводные сети построят в трех микрорайонах Тобольска в 2023 году

| фото информационного центра правительства Тюменской области | фото информационного центра правительства Тюменской области

Водоводные сети построят в микрорайонах Восточный, Сумкино, а также на отдельных улицах микрорайона Иртышский в Тобольске в 2023 году в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода".

Также в селах Сингуль Татарский, Зиново, Киева и деревнях Южное и Анисимовка Ялуторовского района возведут водопроводные сети. А в селе Упорово начнется реконструкция водопроводных очистных сооружений и строительство новых водопроводных сетей, эти работы планируется завершить в 2024 году.

Как сообщили в инфоцентре регионального правительства, ориентировочно на объектах будут задействованы порядка 150 человек.

В 2022 году в рамках федерального проекта были построены сети водоснабжения в селах Уват Уватского района и Хохлово Ялуторовского района. Возведен магистральный водовод от Тобольска до деревень Башкова, Ломаева Тобольского района протяженностью около 6 км. Кроме того, реконструированы водопроводные сети в Тобольске протяженностью 1,7 км.

Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, увеличилась на 2,72% и составила 82,4%. Доля городского населения — 95,9%.