Для школьников и студентов Тюменской области проведут форум "Знание. Карьера"

| Фото: vk.com/mitryushkinlv | Фото: vk.com/mitryushkinlv

Молодежный форум "Знание. Карьера" Российского общества "Знание" для школьников и студентов пройдет на площадке Тюменского госуниверситета (ул. Ленина, 23) 3 и 4 мая. Старт мероприятия в оба дня с 10 утра, сообщает департамент образования Тюменской области.

Программа карьерного интенсива включает лекции и мастер-классы в рамках трех параллельных тематических треков: "Развитие", "Карьера", "Бизнес и стартап". Каждый участник сможет выбрать наиболее интересное для себя направление. Экспертами выступят бизнес-тренеры, маркетологи, руководители проектов, общественные деятели. Они расскажут о том, как начать карьеру, составить первое резюме, освоить нейросеть и многое другое.

Форум проходит бесплатно. Регистрация и подробная программа размещена на сайте общества "Знание".

Отметим, карьерные форумы Российского общества "Знание" стартовали в разных городах России еще в 2022 году. Молодые люди общаются с представителями крупнейших федеральных компаний, узнают истории успеха предпринимателей, проходят экспресс-собеседования для оценки своих компетенций, составляют первые резюме при участии опытных HR-специалистов, а некоторые участники получают предложения работы.