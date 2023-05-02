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Семье из Вагайского района за рождение тройни выплатят 3,3 млн рублей

Общество, 12:23 02 мая 2023

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Многодетной семье из Вагайского района, в которой в марте 2023 года родилась тройня, выплатят материальную помощь в размере 3,3 млн рублей.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Теперь в семье семеро детей. Благодаря единовременной выплате земляки смогут построить или приобрести более просторное жилье", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Мера поддержки родителей, у которых рождается сразу трое и более малышей, действует в Тюменской области 10 лет. За это время выплата предоставлена 56 семьям на общую сумму более 224,5 млн рублей.

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# выплаты , многодетная семья

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