В Тюменской области озимые культуры дают всходы

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Озимые культуры в Тюменской области занимают 4,9 тыс. га. Первые всходы пшеницы, ржи и тритикале появились в Упоровском районе.

По информации регионального департамента АПК, в этом районе самая большая площадь под озимыми - 1,5 тыс. га.

Всего озимые посеяны в девяти муниципальных образованиях региона, в том числе в Аромашевском, Исетском, Ишимском, Сорокинском, Тюменском, Юргинском, Ялуторовском районах и в Голышмановском городском округе.