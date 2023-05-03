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В Тюменской области озимые культуры дают всходы

Экономика, 11:59 03 мая 2023

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Озимые культуры в Тюменской области занимают 4,9 тыс. га. Первые всходы пшеницы, ржи и тритикале появились в Упоровском районе.

По информации регионального департамента АПК, в этом районе самая большая площадь под озимыми - 1,5 тыс. га.

Всего озимые посеяны в девяти муниципальных образованиях региона, в том числе в Аромашевском, Исетском, Ишимском, Сорокинском, Тюменском, Юргинском, Ялуторовском районах и в Голышмановском городском округе.

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