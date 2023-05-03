Суд обязал нерадивого юриста вернуть 750 тысяч рублей тюменке за неоказанные услуги

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

750 тыс. рублей должен вернуть юрист за услуги, которые он не оказал жительнице Тюмени. В суде его действия расценили как необоснованное обогащение, поэтому он заплатит еще и проценты. А на его имущество наложен арест, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Будучи сотрудником юридической фирмы города Лангепаса, ответчик взял у тюменки, которая обратилась за услугами 750 тыс. рублей. Письменный договор при этом стороны не подписали, обещанные услуги не оказаны. Спустя время женщина потребовала вернуть ей деньги. Юрист заключил соглашение о возврате всей суммы с датами, но и его он не выполнил.

Жительница Тюмени обратилась в прокуратуру Ленинского округа. Ведомство добилось в судебном порядке взыскания неосновательного обогащения с юриста.