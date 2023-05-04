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Жители России, заключившие контракт в Тюменской области, получат выплату в 100 тысяч рублей

Губернатор, 20:13 03 мая 2023

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей получат участники специальной военной операции, которые заключат контракт на военную службу в пунктах отбора Тюменской области.

Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Моор.

Дополнительная мера поддержки распространяется на всех, кто заключил контракт. Раньше на выплату могли рассчитывать только жители Тюменской области, сейчас прописка роли не играет, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

"Когда разговаривал с военными в новом пункте отбора в Тюмени, они рассказали, что желающие служить едут к нам из разных регионов. Деньги военнослужащие смогут потратить по своему усмотрению. К примеру, финансово поддержать семьи", - отметил губернатор.

Эта же мера распространяется на тех, кто был призван военкоматом Тюменской области, служит по контракту в зоне СВО, но единоразовую выплату 100 тысяч рублей не получал.

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# Александр Моор , военнослужащие , единовременные выплаты

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