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Выставку "Легенда тюменской журналистики" открыли в областной библиотеке

Общество, 13:43 04 мая 2023

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Выставку "Легенда тюменской журналистики" честь 85-летия Рафаэля Гольдберга-Гуревича открыли в Тюменской областной научной библиотеке. В нее вошли факты из жизни, цитаты коллег, редкие фотоснимки.

На творческий вечер с легендарным редактором "Тюменского курьера" пришли около 50 горожан. Поздравить журналиста, краеведа и почётного гражданина Тюмени пришли гендиректор АО "Мостострой-11" Николай Руссу, краевед Александр Петрушин, журналистка Елена Арбатская, писатель Сергей Козлов и другие.

Директор библиотеки Ольга Адамович вручила юбиляру благодарственное письмо и памятный подарок: "С Рафаэлем Гольдбергом мы давние книжные друзья. Он в любое время может позвонить мне и спросить, читала ли я ту или иную книгу. Сегодня я поздравляю Рафаэля Соломоновича и благодарю его за писательский и редакторский труд".

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Экспозиция "Легенда тюменской журналистики" открыта до 3 июля. Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

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# Тюменская областная научная библиотека

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