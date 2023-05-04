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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцам предлагают разработать дизайн значка кадрового донора

Общество, 18:38 04 мая 2023

vk.com/volmedic_tyumen | Фото: vk.com/volmedic_tyumen

Конкурс по разработке дизайна значка кадрового донора проходит в Тюменской области. Он продлится до 16 мая. Победителей определят в два этапа, сообщают волонтеры-медики региона.

На первом - организаторы выберут пять лучших работ, на втором - устроят онлайн-голосование лучшего эскиза в группах во ВКонтакте. Дизайн победителя конкурса используют для изготовления значков, вручаемых за регулярную сдачу крови и/или ее компонентов.

Заявки, разработанный дизайн и согласие на обработку персональных данных присылать на эл. почту: tmn@volmedic.com.

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# волонтеры-медики

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