Губернатор Тюменской области поздравил с 85-летием известного тюменского журналиста

| Фото: информационный центр Тюменской области | Фото: информационный центр Тюменской области

С 85-летием легенду тюменской журналистики Рафаэля Гольдберга-Гуревича поздравил губернатор Александр Моор.

"В 85 лет главный редактор "Тюменского курьера" весь в работе - свежий номер газеты традиционно вышел с его материалом на страницах, телефон разрывается от звонков. Хорошо, что удалось встретиться и пообщаться. Вспомнить прошлое, послушать истории, которых у Рафаэля Соломоновича всегда целый запас", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Кроме того, Александр Моор поблагодарил юбиляра за верность профессии. По его мнению, Рафаэль Соломонович является образцовым примером настоящей любви к своему делу.

Отметим, что Рафаэль Соломонович Гольдберг-Гуревич работал в газетах "Тюменский комсомолец", "Тюменская правда", на областном радио, был в числе основателей одной из первых непартийных газет области "Тюменские известия". С 1993 г. является бессменным главным редактором городской газеты "Тюменский курьер".