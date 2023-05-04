В Тюмени 20 фудтраков работают на набережной Туры, парках и скверах

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

20 мобильных торговых объектов - фудтраков работают на набережной Туры, в парках и скверах Тюмени на 3 мая. В аналогичный период прошлого года в городе было 18 фудтраков.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в городском департаменте потребительского рынка.

"В мобильных торговых объектах осуществляется реализация продукции общественного питания с учетом набора технологического оборудования, которым он оснащен, с учетом соблюдения технологии приготовления: кофейные напитки, коктейли, прохладительные напитки, мороженое, бургеры, хот-доги, френч-доги, блины и другое", - рассказали специалисты ведомства.

Места размещения фудтраков определяются, исходя из востребованности горожанами тех или иных общественных пространств; отсутствием в них объектов, оказывающих услуги общественного питания; технической возможности - площадки для установки и подключения объекта к электросетям.

"Совместно с отраслевыми и функциональными органами администрации города проводится постоянная работа по поиску новых общественных пространств для размещения данных ярмарок. Однако, сложность в организации вызывает вопрос электропод­ключения фудтраков к сетям", - отметили в департаменте потребрынка.

Добавим, по итогам 2022 года в Тюмени работали городские продовольственные ярмарки в формате фудтраков на 12 площадках на 29 торговых мест.

Напомним, 74 летних веранды работают при кафе и ресторанах Тюмени на 3 мая. В ближайшее время откроются еще шесть территорий сезонного обслуживания. Все они будут участвовать в конкурсе "Гостеприимство летней Тюмени 2023".

Всего в Тюмени на 1 апреля функционирует 2 тыс. 269 общедоступных предприятий общественного питания на 72 тыс. 944 посадочных места.

Анжела Лебедева