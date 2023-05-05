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В селе Успенка продолжается ликвидация последствий пожара

Происшествия, 14:47 05 мая 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более 100 сотрудников пожарно-спасательных подразделений и 26 единиц техники продолжают работу в с. Успенка Тюменской области. Пожарные проводят разборку и проливку строений, сообщает региональное управление МЧС России.

В находящемся рядом лесном массиве продолжается тушение мелких очагов и тлеющей растительности. Для ликвидации лесного пожара в труднодоступной местности задействованы самолет Ил-76 и три вертолета с водосливными устройствами, которые уже совершили сброс порядка 100 тонн воды. Сотрудники также проводят дополнительную опашку поселков.

Напомним, 4 мая в результате распространения верхового природного пожара со стороны Свердловской области в селе огнем уничтожено 13 домов и хозпостройки, причинен значительный материальный ущерб.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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