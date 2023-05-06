Авиация МЧС России участвует в ликвидации пожара в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин | Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Самолет Ил-76 МЧС России, силы Авиалесоохраны, два вертолета с водосливными устройствами работают на ликвидации пожара в Тюменском районе, сообщает МЧС России.

Всего на месте работают около 180 человек и 36 единиц техники.

"Проводится эвакуация жителей села Успенка. Сильный ветер и жаркая погода осложняют обстановку. На защиту населенного пункта привлечены подразделения МЧС России и противопожарной службы области", - рассказали в ведомстве.