Авиация МЧС России участвует в ликвидации пожара в Тюменской области
| Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин
Самолет Ил-76 МЧС России, силы Авиалесоохраны, два вертолета с водосливными устройствами работают на ликвидации пожара в Тюменском районе, сообщает МЧС России.
Всего на месте работают около 180 человек и 36 единиц техники.
"Проводится эвакуация жителей села Успенка. Сильный ветер и жаркая погода осложняют обстановку. На защиту населенного пункта привлечены подразделения МЧС России и противопожарной службы области", - рассказали в ведомстве.