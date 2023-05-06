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Авиация МЧС России участвует в ликвидации пожара в Тюменской области

Происшествия, 16:31 06 мая 2023

ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин | Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Самолет Ил-76 МЧС России, силы Авиалесоохраны, два вертолета с водосливными устройствами работают на ликвидации пожара в Тюменском районе, сообщает МЧС России.

Всего на месте работают около 180 человек и 36 единиц техники.

"Проводится эвакуация жителей села Успенка. Сильный ветер и жаркая погода осложняют обстановку. На защиту населенного пункта привлечены подразделения МЧС России и противопожарной службы области", - рассказали в ведомстве.

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# ГУ МЧС России , пожароопасный сезон

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