117 бригад энергетиков Тюменской области работают в режиме повышенной готовности

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Компания "Россети Тюмень" ввела режим повышенной готовности в Тюменской области. Решение принято в связи с введением режима чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров в Тюменском районе.

По информации компании, на оперативном дежурстве находятся 117 бригад энергетиков в составе 441 специалиста и 130 единиц спецтехники. При необходимости могут быть задействованы 44 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 6,1 МВт.

Сообщить о нарушениях электроснабжения или замеченных повреждениях энергообъектов можно по бесплатному номеру единого контакт-центра 8-800-220-0-220.