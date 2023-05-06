  • 6 мая 20236.05.2023суббота
  • В Тюмени 23..25 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

117 бригад энергетиков Тюменской области работают в режиме повышенной готовности

Происшествия, 17:40 06 мая 2023

t.me/rosseti_tumen

Компания "Россети Тюмень" ввела режим повышенной готовности в Тюменской области. Решение принято в связи с введением режима чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров в Тюменском районе.

По информации компании, на оперативном дежурстве находятся 117 бригад энергетиков в составе 441 специалиста и 130 единиц спецтехники. При необходимости могут быть задействованы 44 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 6,1 МВт.

Сообщить о нарушениях электроснабжения или замеченных повреждениях энергообъектов можно по бесплатному номеру единого контакт-центра 8-800-220-0-220.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# пожароопасный сезон , Россети Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:10 06.05.2023МЧС: в селе Успенка Тюменского района сгорели четыре дома, погибших нет
17:40 06.05.2023117 бригад энергетиков Тюменской области работают в режиме повышенной готовности
16:31 06.05.2023Авиация МЧС России участвует в ликвидации пожара в Тюменской области
15:45 06.05.2023Из-за природного пожара жителей села Муллаши перевозят в Боровскую школу