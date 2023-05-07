По деревням Вагайского района пройдет "Бессмертный автополк"

7 мая в рамках празднования 78-й годовщины Великой Победы в Дубровинском сельском поселении Вагайского района совместно с информационным агентством "Тюменская линия" пройдет "Бессмертный автополк". Участники акции, по словам главы Дубровинского сельского поселения Виктора Орлова, соберутся у здания администрации.

"Будет 20–25 машин с оформлением — флаги, эмблемы "Бессмертного автополка", портреты наших земляков-героев. В 11 часов стартуем из деревни Ренчики", — сообщил он.

Маршрут "Бессмертного автополка" проложен через все деревни сельского поселения: Елань- Яр, Катангуй, Быкова, Луговая, Араксул, Супринская, Красная Гора, Трушникова, Релка, Шапошникова.

"У памятников в деревнях Катангуй и Быкова состоится возложение цветов, — сообщил Виктор Орлов. — Пройдет наш маршрут и через деревню Красный Выселок, которой нет уже на карте района, но там установлена памятная доска в честь фронтовиков, ушедших на фронт из этой деревни. Закончится пробег в селе Дубровном".

Организаторы "Бессмертного автополка" приглашают всех жителей деревень принять участие в акции, призванной сохранить память о Великой Отечественной войне, о каждом земляке, кто не жалея жизни и сил, боролся за освобождение Родины. Для этого можно прости выйти на улицу во время автопробега с портретами своих героев.