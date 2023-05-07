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"Бессмертный автополк" проехал по деревням Вагайского района

Общество, 18:22 07 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Акция "Бессмертный автополк" состоялась в Вагайском районе 7 мая. 25 автомобилей с флагами, эмблемами автопробега и портретами земляков-героев проехались по деревням Дубровинского сельского поселения, сообщил его глава Виктор Орлов ИА "Тюменская линия".

"В Дубровинское сельское поселение у нас входит 12 населенных пунктов. Не объехали только две деревни, немного сжали маршрут из-за лесных пожаров. С задачей справились: люди выходили охотно, им это нравилось, поддерживали друг друга. Последней точкой стало село Дубровное, где прошел митинг", — поделился он.

О значимости акции рассказал атаман Вагайского хуторского казачьего общества Владимир Шиловских:

"Эта акция — великое дело, потому что в очередной раз мы доказали, что чтим память тех, кто отдал свою жизнь в Великую Отечественную войну за то, чтобы мы жили под мирным небом. Люди в деревнях, в которые мы заезжали, тоже чтят память своих предков. Это здорово, потому что та страна, которая не помнит своих героев, это уже не страна, это одно только название".

Мероприятие было приурочено к празднованию 78-й годовщины Великой Победы.

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# Бессмертный полк , Великая Отечественная война

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