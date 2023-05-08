Студенты-спасатели тушат огонь вместе с сотрудниками МЧС в Тюменском районе

| Фото: региональное отделение ВСКС | Фото: региональное отделение ВСКС

Студенты-представители тюменского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей помогают тушить огонь в окрестностях пос. Богандинский.

"12 добровольцев ВСКС прибыли на помощь МЧС России с ранцевыми огнетушителями. Возгорание очень активно распространяется. Работаем", – сказал заместитель руководителя регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Станислав Проскурин.

Сейчас они хотят помешать верховому пожару перейти на коммерческую застройку.

Напомним, 6 мая добровольцы ВСКС работали на тушении лесного пожара в с. Успенка. Они вместе с сотрудниками МЧС боролись с дальнейшим распространением огня.

С 7 мая губернатор Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Тюменской области.

Инна Пахомова