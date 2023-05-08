Летний отдых в санаториях Тюмени дешевле, чем на Алтае

| Фото: Центр реабилитации "Тараскуль" во ВКонтакте | Фото: Центр реабилитации "Тараскуль" во ВКонтакте

Летом отдых в санаториях Тюмени дешевле, чем на Алтае. Об этом на основании рейтинг российских регионов по доступности отдыха портала Санатории-России.рф сообщает ТурСтат.

Так, по данным портала в Уральском федеральном округе самый дешевый отдых в санаториях Курганской области: 5 тыс. рублей в сутки, самый дорогой - в санаториях Тюменской области - 6,3 тыс.

Для сравнения, в Алтайском крае стоимость летнего отдыха составит 6,6 тыс. рублей в сутки, в Свердловской области - 5,8 тыс. рублей.

В стоимость отдыха включены проживание в номере категории люкс, трехразовое питание и лечебно-оздоровительные процедуры.

Дешевле всего в стране летний отдых обойдется в санатория Дальнего Востока, 4,2 тыс. рублей, дороже всего - в санаториях Краснодарского края - 8,2 тыс. рублей в сутки.