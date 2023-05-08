  • 8 мая 20238.05.2023понедельник
  • В Тюмени 5..7 С 7 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Летний отдых в санаториях Тюмени дешевле, чем на Алтае

Общество, 11:03 08 мая 2023

Центр реабилитации "Тараскуль" во ВКонтакте | Фото: Центр реабилитации "Тараскуль" во ВКонтакте

Летом отдых в санаториях Тюмени дешевле, чем на Алтае. Об этом на основании рейтинг российских регионов по доступности отдыха портала Санатории-России.рф сообщает ТурСтат.

Так, по данным портала в Уральском федеральном округе самый дешевый отдых в санаториях Курганской области: 5 тыс. рублей в сутки, самый дорогой - в санаториях Тюменской области - 6,3 тыс.

Для сравнения, в Алтайском крае стоимость летнего отдыха составит 6,6 тыс. рублей в сутки, в Свердловской области - 5,8 тыс. рублей.

В стоимость отдыха включены проживание в номере категории люкс, трехразовое питание и лечебно-оздоровительные процедуры.

Дешевле всего в стране летний отдых обойдется в санатория Дальнего Востока, 4,2 тыс. рублей, дороже всего - в санаториях Краснодарского края - 8,2 тыс. рублей в сутки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# санатории , туризм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:03 08.05.2023Летний отдых в санаториях Тюмени дешевле, чем на Алтае
10:41 08.05.2023Более 300 человек приняли пункты временного размещения Тюменского района
10:01 08.05.2023В Тюменской области на предстоящей неделе не ожидается дождей
20:51 07.05.2023Из ряда населенных пунктов Тюменского района эвакуируют жителей