  • 9 мая 20239.05.2023вторник
  • В Тюмени 9..11 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Александр Моор встретил День Победы на родине своего деда в Тюменском районе

Губернатор, 16:36 09 мая 2023

скриншот видео | Фото: скриншот видео

В деревне Костылева Тюменского района встретил День Победы губернатор Тюменской области Александр Моор.

В своем Telegram-канале глава региона рассказал, что это родина его деда Нестера Павловича Черкасова. Именно отсюда он и его отец, Павел Яковлевич, ушли на фронт.

"На деревенском обелиске 81 фамилия тех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной войны. Черкасовых здесь 21 человек, в том числе мой прадед. В Костылевой своих героев чтят и помнят. Обелиск ухоженный, свежие венки и цветы. Накануне здесь прошел митинг", - рассказал Александр Моор.

Он добавил, что наша страна заплатила огромную цену за победу над фашизмом. "Этого мы никогда не должны забывать", - подчеркнул губернатор.

Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , День Победы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:36 09.05.2023Александр Моор встретил День Победы на родине своего деда в Тюменском районе
08:09 09.05.2023Александр Моор: День Победы - самый важный и главный праздник
09:03 07.05.2023Александр Моор поздравил работников радиостанций и отраслей связи с профессиональным праздником
20:31 05.05.2023Пострадавшим от пожара жителям Успенки выплатят по 50 тыс. рублей