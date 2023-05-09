Александр Моор встретил День Победы на родине своего деда в Тюменском районе

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В деревне Костылева Тюменского района встретил День Победы губернатор Тюменской области Александр Моор.

В своем Telegram-канале глава региона рассказал, что это родина его деда Нестера Павловича Черкасова. Именно отсюда он и его отец, Павел Яковлевич, ушли на фронт.

"На деревенском обелиске 81 фамилия тех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной войны. Черкасовых здесь 21 человек, в том числе мой прадед. В Костылевой своих героев чтят и помнят. Обелиск ухоженный, свежие венки и цветы. Накануне здесь прошел митинг", - рассказал Александр Моор.

Он добавил, что наша страна заплатила огромную цену за победу над фашизмом. "Этого мы никогда не должны забывать", - подчеркнул губернатор.

Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора.