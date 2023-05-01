Детскую игровую зону создадут в сквере Болгаро-Советской дружбы в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Детскую игровую зону с малыми архитектурными формами создадут в сквере Болгаро-Советской дружбы в Тюмени. Генеральный план благоустройства рассмотрели на первом заседании рабочей группы в управе Калининского округа, сообщает администрация города.

Вместо пустующей площадки появится также воркаут-пространство с травмобезопасным покрытием, зоны тихого отдыха с новыми скамейками, парковые качели, скульптурная композиция и современная навигация.

Кроме этого, с учетом увеличения площади газонов, будет предусмотрена дополнительная посадка зеленых насаждений. На всей протяженности сквера планируют установить новые современные опоры освещения.

Все работы выполнят в рамках благотворительности коммерческие организации города.