Два человека погибли в ДТП на дорогах Тюменской области в выходные
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
21 авария произошла в Тюменской области за прошедшие длинные выходные, с 6 по 9 мая. В них погибли два человека, еще 31 – получили ранения, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Автоинспекторы отстранили от управления транспортом 62 пьяных водителя.
Сегодня в Тюмени инспекторы полка дорожно-патрульной службы будут проводить разъяснительную работу с пешеходами, велосипедистами, а также любителями электросамокатов.