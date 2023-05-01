Два человека погибли в ДТП на дорогах Тюменской области в выходные

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

21 авария произошла в Тюменской области за прошедшие длинные выходные, с 6 по 9 мая. В них погибли два человека, еще 31 – получили ранения, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Автоинспекторы отстранили от управления транспортом 62 пьяных водителя.

Сегодня в Тюмени инспекторы полка дорожно-патрульной службы будут проводить разъяснительную работу с пешеходами, велосипедистами, а также любителями электросамокатов.