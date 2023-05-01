В Сургуте две женщины получили условные сроки за передачу данных о мобильных абонентах

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Сургуте вынесен приговор суда за неправомерный доступ к компьютерной информации, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области пресечена противоправная деятельность граждан РФ Феталиевой Джульетты Разибеговны и Нечеухиной Валерии Андреевны, которые с использованием персональных учетных записей и личных паролей доступа без фактического обращения абонентов осуществляли входы в систему оператора сотовой связи, откуда незаконно выгружали информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами третьих лиц, - сообщили в ведомстве.

Следственное управление УМВД России по Сургуту возбудило и расследовало уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки и телефонных переговоров) и ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации).

Сургутский городской суд признал женщин виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 138, ч. 3 ст. 272 УК РФ, и назначил наказание Феталиевой Д.Р.

в виде лишения свободы сроком на 3 года условно и Нечеухиной В.А. в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор суда вступил в законную силу.

Эксперты отмечают, что компании могут сделать так, чтобы кража данных стала слишком трудновыполнимой, ресурсозатратной и рискованной задачей для киберпреступников. "Организациям необходимо внимательно относиться к инфраструктуре и регулярно проводить аудит безопасности", - сказал член региональной ассоциации юристов России.