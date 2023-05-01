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В Тюмени при столкновении автобуса и трех автомобилей пострадал человек

Происшествия, 17:23 10 мая 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

22-летний пассажир маршрутки получил ушибы в ДТП с участием пассажирского автобуса и трех автомобилей на перекрестке улиц Дамбовской и Губкина в Тюмени 10 мая.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии, сообщает ГИБДД по Тюменской области. Предварительно, водитель маршрутного такси отвлекся от движения, въехав в стоящие автомобили.

Сейчас затруднений в движении нет, на месте работают сотрудники ГИБДД.

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# авария , автобус , ДТП

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