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Владимир Путин поддержал решение Александра Моора пойти на предстоящие выборы губернатора

Политика, 16:06 11 мая 2023

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Президент России Владимир Путин поддержал решение губернатора Тюменской области Александра Моора пойти на предстоящие выборы главы региона.

Президент пожелал успехов Александру Моору на предстоящих в сентябре выборах на новый срок.

"К людям нам надо идти, конечно: как бы что ни было, нужно все равно выявлять те проблемные зоны, над которыми еще надо работать, - они всегда есть. У вас в целом все получается. Хочу пожелать вам успехов", - отметил Владимир Путин.

Встреча состоялась в Кремле. Александр Моор рассказал о мерах поддержки участников спецоперации и членов их семей, развитии региональной экономики.

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# Александр Моор , Владимир Путин , выборы

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