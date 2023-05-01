Владимир Путин поддержал решение Александра Моора пойти на предстоящие выборы губернатора

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Президент России Владимир Путин поддержал решение губернатора Тюменской области Александра Моора пойти на предстоящие выборы главы региона.

Президент пожелал успехов Александру Моору на предстоящих в сентябре выборах на новый срок.

"К людям нам надо идти, конечно: как бы что ни было, нужно все равно выявлять те проблемные зоны, над которыми еще надо работать, - они всегда есть. У вас в целом все получается. Хочу пожелать вам успехов", - отметил Владимир Путин.

Встреча состоялась в Кремле. Александр Моор рассказал о мерах поддержки участников спецоперации и членов их семей, развитии региональной экономики.