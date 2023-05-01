Первый в Тюменской области "Дом Юнармии" открылся в школе Уватского района

| Фото: ТГ-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова | Фото: ТГ-канал главы Уватского района Вячеслава Елизарова

Первый в Тюменской области "Дом Юнармии" открылся в школе Уватского района 11 мая. Здесь организована работа кружков, где юнармейцы освоят азы начальной военной подготовки, приобретут научно-технические компетенции, сообщил глава Уватского района Вячеслав Елизаров в своем Telegram-канале.

"Пожелал юнармейцам никогда не останавливаться на достигнутом, расти и развиваться, и быть первыми! Практически ни одно районное мероприятие не проходит без участия наших юнармейцев. Они занимаются волонтерской деятельностью, ходят в экспедиции и походы, ведут активный образ жизни, добиваются успехов в учебе. Ответственные, грамотные и энергичные ребята", - подчеркнул глава района.

Он также отметил, что отряд "Юнармейское братство" действует в школе с 2017 года. Он объединяет более 200 уватских школьников. Занятия по строевой подготовке, сборке и разборке автомата Калашникова, уроки по управлению квадрокоптерами, моделированию, истории страны проходят пять раз в неделю. В прошлом году уватские юнармейцы стали лучшими в области по результатам состязаний "Суворовский натиск".