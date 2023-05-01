Более 4,5 тыс. тюменцев получили пособие при рождении ребенка с начала 2023 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 4,5 тыс. семей Тюменской области получили единовременную выплату при рождении ребенка с начала 2023 года. На обеспечение этих целей региональное Отделение СФР направило 115,3 млн рублей. Выплата предоставляется маме или папе на каждого появившегося в семье ребенка, сообщает пресс-служба отделения.

Пособие при рождении положено всем семьям, независимо от уровня дохода и количества детей. В Тюменской области размер выплаты с февраля 2023 г. составляет 26 тыс. 345 рублей 38 копеек, в Уватском районе — 34 тыс. 363 рублей 55 копеек. Получить выплату могут как работающие, так и неработающие родители.

Трудоустроенному родителю пособие назначается автоматически на основе данных реестра загс о рождении ребенка. Неработающему родителю для оформления выплаты нужно подать заявление в клиентскую службу ОСФР или МФЦ, который оказывает такую услугу. Заявление также принимается на портале Госуслуг. Пособие также полагается опекуну, усыновителю или приемному родителю ребенка.