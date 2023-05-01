Уватские оперативники задержали подозреваемого в распространении наркотиков

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

20-летнего жителя Тобольска, подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств, задержали уватские оперативники, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Известно, что тоболяк получал расфасованные наркотики, а после делал "закладки" на территории Уватского района. Злоумышленник оборудовал 17 тайников с мефедроном, общей массой более шести граммов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Предусмотрена ответственность до 15 лет лишения свободы. Фигурант заключен под стражу. Расследование дела продолжается.