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Уватские оперативники задержали подозреваемого в распространении наркотиков

Происшествия, 19:03 12 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

20-летнего жителя Тобольска, подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств, задержали уватские оперативники, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Известно, что тоболяк получал расфасованные наркотики, а после делал "закладки" на территории Уватского района. Злоумышленник оборудовал 17 тайников с мефедроном, общей массой более шести граммов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Предусмотрена ответственность до 15 лет лишения свободы. Фигурант заключен под стражу. Расследование дела продолжается.

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# наркотики , полиция , УМВД России по Тюменской области

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