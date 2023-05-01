В Сорокинском районе выпустили спасенных лосят к маме

| Фото: Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Спасенных лосят выпустили к маме на безопасном участке леса Сорокинского районе. Об этом сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

"Только что стало известно, что лосят выпустили на волю в безопасном месте. Их мама оказалась поблизости. Семейству теперь ничего не угрожает, если не считать пресловутого человеческого фактора", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что пожарные-десантники сорокинского филиала Тюменской авиабазы спасли из пожара двух лосят.

По данным на утро 13 мая площадь пожара у села Калиновка Сорокинского района составляет 50 га. Тушение продолжается.