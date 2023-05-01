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В Сорокинском районе выпустили спасенных лосят к маме

Общество, 12:12 13 мая 2023

Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Спасенных лосят выпустили к маме на безопасном участке леса Сорокинского районе. Об этом сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

"Только что стало известно, что лосят выпустили на волю в безопасном месте. Их мама оказалась поблизости. Семейству теперь ничего не угрожает, если не считать пресловутого человеческого фактора", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что пожарные-десантники сорокинского филиала Тюменской авиабазы спасли из пожара двух лосят.

По данным на утро 13 мая площадь пожара у села Калиновка Сорокинского района составляет 50 га. Тушение продолжается.

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# лесные пожары , спасение на пожаре

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