В Сорокинском районе выпустили спасенных лосят к маме
| Фото: Госохотдепартамент Тюменской области
Спасенных лосят выпустили к маме на безопасном участке леса Сорокинского районе. Об этом сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области.
"Только что стало известно, что лосят выпустили на волю в безопасном месте. Их мама оказалась поблизости. Семейству теперь ничего не угрожает, если не считать пресловутого человеческого фактора", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что пожарные-десантники сорокинского филиала Тюменской авиабазы спасли из пожара двух лосят.
По данным на утро 13 мая площадь пожара у села Калиновка Сорокинского района составляет 50 га. Тушение продолжается.