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38 машин мусора вывезли с пожарищ из с. Успенка Тюменского района

Общество, 19:26 13 мая 2023

t.me/SVIvanova_tmr | Фото: t.me/SVIvanova_tmr

38 машин мусора с мест согревших домов и построек вывезли из с. Успенка Тюменского района с четверга по субботу. Об этом сообщила глава района Светлана Иванова.

"Сегодня в трех населенных пунктах района, пострадавших от природных пожаров, разбирали сгоревшие конструкции и вывозили мусор. В Богандинском разобрали два участка, вывезли 11 машин. Среди волонтёров - сотрудники администрации района и поселка, депутаты районной и сельских дум", - рассказала Светлана Иванова.

Полностью завершены работы по разбору и вывозу мусора в Каскаре: там от ландшафтного пожара пострадали гаражи.

С понедельника работа продолжится в Успенке, Богандинском и начнется в Салаирке, где сгорело четыре дома.

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# особый противопожарный режим , Тюменский район

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