Девять лесных пожаров на площади 5 тыс. 671 га действуют в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

9 лесных пожаров на площади 5 тыс. 671 га действуют в Тюменской области по данным на утро 14 мая, 5 из них локализованы на общей площади 2 тыс. 570 га. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

За сутки 13 мая было зафиксировано 2 новых лесных пожара и ликвидирован один лесной пожар на площади 211,4 га.

Кроме того, в регионе действуют 9 ландшафтных пожаров на общей площади 1 тыс. 39,5 га. За прошедшие сутки действовало 17 пожаров на общей площади 1 тыс. 102 га, ликвидировано 8 ландшафтных пожаров на площади 63,225 га.

Тушением природных пожаров на территории Тюменской области занимаются в общей сложности 992 человека, используется 177 единиц техники.

Продолжается активное применение авиации. Для тушения природных пожаров используются 2 вертолета Ми-8, 2 вертолета Ми-26, 1 вертолет Ка-32 и самолет Ил-76 с водосливными устройствами. За сутки было произведено 252 слива воды общим объемом 1 тыс. 607,5 т.

Населенные пункты находятся под защитой подразделений МЧС и региональной противопожарной службы, непосредственной угрозы нет.