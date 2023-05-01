Александр Моор ответил на вопросы югорчан о детском отдыхе и транспортной инфраструктуре
На вопросы югорчан о детском отдыхе и транспортной инфраструктуре ответил губернатор Тюменской области Александр Моор. Беседа состоялась в Ханты-Мансийске, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Напомним, Александр Моор работает 13 мая в столице ХМАО. Здесь проходит встреча по предварительному голосованию с секретарями первичных и местных отделений партии по кандидатурам для последующего выдвижения от партии "Единая Россия" кандидата на должность высшего должностного лица Тюменской области.
Первым перед однопартийцами выступил глава Тюменской области. После него - еще два кандидата - Владимир Пушкарев и Владимир Фомин.