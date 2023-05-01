Александр Моор ответил на вопросы югорчан о детском отдыхе и транспортной инфраструктуре

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

На вопросы югорчан о детском отдыхе и транспортной инфраструктуре ответил губернатор Тюменской области Александр Моор. Беседа состоялась в Ханты-Мансийске, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Напомним, Александр Моор работает 13 мая в столице ХМАО. Здесь проходит встреча по предварительному голосованию с секретарями первичных и местных отделений партии по кандидатурам для последующего выдвижения от партии "Единая Россия" кандидата на должность высшего должностного лица Тюменской области.

Первым перед однопартийцами выступил глава Тюменской области. После него - еще два кандидата - Владимир Пушкарев и Владимир Фомин.