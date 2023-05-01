В Тюменской области увеличивается миграционный прирост населения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Миграционный прирост населения в Тюменской области увеличивается. По данным Росстата, в январе-феврале в регион на постоянное место жительства прибыло 6 тыс. 973 человека (в тот же период годом ранее — 6 тыс. 592).

Как сообщили "Вслух.ру" в ведомстве, миграционный прирост в субъекте составил 1 тыс. 424 человека. При этом в УФО в целом — 6 тыс. 686 человек. Лидирует по этому показателю Югра. Свердловская и Курганская области оказались в минусе.

Кроме того, в Росстате оценили коэффициенты миграционного прироста. В Уральском федеральном округе лидирует Югра, где на 100 тыс. человек населения пришлось 504 прибывших. Тюменская область — на втором месте в УФО. В регионе 324 прибывших на 100 тыс. населения. Примечательно, что граждане охотно едут в сельскую местность: по статистике — 343 на 100 тыс. сельских жителей. В городах осело 315 человек на 100 тыс. жителей. Показатели значительно выше общероссийских.

В целом по России на 100 тыс. население пришлось 42 переехавших, в том числе 74 — в города страны. Убыль в сельской местности составила 52 человек на 100 тыс. В УФО эти показатели составили 13, 45 и 135 соответственно.

Миграционный прирост населения отметил губернатор Тюменской области Александр Моор в ежегодном отчете перед депутатами областной думы.

"Мы в числе тех регионов России, в которые активно приезжают жить и работать, - сказал Александр Моор. - Это подтверждает и стабильный рост численности населения. По состоянию на начало этого года в Тюменской области проживает с учетом итогов переписи населения более 1 миллиона 600 тысяч человек".