В Тюмени обсудят развитие местных промышленных производств и брендов на форуме

| Фото: информационный центр правительства ТО | Фото: информационный центр правительства ТО

Развитие промышленных производств и брендов региона, расширение географии поставок обсудят на форуме "Российское предпринимательство 2023: окно возможностей" 19 мая в ДК "Нефтяник" в Тюмени. Об этом сообщил инфоцентр регионального правительства.

По словам директора департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области Антона Машукова, это будет открытый и доверительный диалог, ценный прямой контакт.

"Отдельную сессию о повышении эффективности инструментов государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства я проведу в качестве модератора. Вместе с экспертами из Минэкономразвития России, Центрального Банка, Корпорации МСП и коллегами из других регионов мы поговорим о перенастройке мер поддержки. И в этой теме очень важно услышать мнение бизнеса", - подчеркнул Машуков.

Форум проводится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Зарегистрироваться можно здесь. Уточнить информацию – по телефонам: 89324827567, 89829321019.

Добавим, что в Тюменской области 314 тыс. человек трудятся в 68 тыс. организациях и ИП, а также работают более 80 тыс. самозанятых.