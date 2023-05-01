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В Гилёвской роще наносят разметку на велосипедных и пешеходных дорожках

Общество, 13:31 15 мая 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

До 20 мая продлятся работы по нанесению разметки на всей сети велосипедных и пешеходных дорожек и автостоянке в Гилевской роще, сообщает администрация Тюмени.

Участки для предотвращения движения будут перекрыты на временной промежуток до двух часов, чтобы дать краске высохнуть.

После 16 мая начнутся работы по уходу за искусственным покрытием на футбольных полях. Он проводится ежегодно и направлен на поддержание функционального состояния ворсового покрытия поля.

На территории рощи расположены два футбольных поля по 970 кв. м каждое, обустроены они были в 2016 г. Поля для игр во время проведения работ закроют.

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# благоустройство , Гилевская роща

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